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محافظات

بروتوكول تعاون بين «الصحفيين» ومستشفيات جامعة المنصورة

الخميس 02/يناير/2020 - 06:45 م
جريدة الدستور
الدقهلية : عمرو الحوتى
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وقعت الدكتورة نسرين عمر، القائم بأعمال عميد كلية الطب بجامعة المنصورة، والدكتور محمد حجازي، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة المنصورة نيابة عن الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس الجامعة، اليوم، بروتوكول تعاون مع نقابة الصحفيين ويمثلها أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، لتقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات والمراكز الجامعية لأعضاء نقابة الصحفيين.

يتضمن البروتوكول تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية لأعضاء نقابة الصحفيين داخل المستشفيات والمراكز الطبية من مستشفى الجامعة الرئيسي، مستشفى الطوارئ الجامعي، مستشفى الباطنة التخصصي، مستشفى الأطفال الجامعي، مركز طب وجراحة العيون، مركز الكلي والمسالك البولية، مركز طب وجراحة العيون، مركز جراحة الأورام، مركز جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية، مركز جراحات النساء والتوليد، مركز جراحة العظام، مركز جراحة المخ والأعصاب.

وقالت الدكتور نسرين عمر، إن الجميع يعلم مكانة وسمعة جامعة المنصورة، لذلك أصبحت قلعة الطب فى مصر لما بها من مستشفيات ومراكز طبية تقدم خدمات جليلة لأبناء المحافظة وباقي محافظات الدلتا، موضحة أن البروتوكول الموقع مع نقابة الصحفيين يساهم فى تقديم خدمة علاجية مميزة مع تقديم كافة التيسيرات للصحفيين وأسرهم عند تقدمهم لتلقي العلاج.

وأشار الدكتور محمد حجازي إلى أن الجماعة الصحفية شركاء في منظومة النجاح التي تطبق داخل مستشفيات ومراكز الجامعة، والحفاظ على المواطن المحتاج للرعاية الطبية، مشيرا الى وتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها الصحفيون داخل المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للجامعة وتسهيل كافة متطلباتهم، مضيفا أن المنظومة الطبية في المنصورة تختلف بتنوع مراكزها الطبية من بنها 5 مراكز جديدة ستدخل الخدمة خلال العام الجاري.

ولفت أيمن عبدالمجيد إلى أن النقابة عملت على عمل إعادة هيكلة جذرية لمشروع العلاج الخاص بنقابة الصحفيين، ووضع سيستم عمل للنزول الى المحافظات وتقديم الرعاية الطبية للجميع أسوة بالقاهرة والإسكندرية.

وأكد أن صحفيي المحافظات لهم كافة الخدمات لذلك بدأنا بمدينة المنصورة باعتبارها عاصمة الطب في مصر، والتى ستقدم مستشفياتها الخدمات لصحفيي محافظات الدلتا بصفة خاصة وأعضاء النقابة بصفة عامة.

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