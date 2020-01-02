محافظ قنا يناقش تطوير المناطق الصناعية

عقد محافظ قنا، ومجدى غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا لمناقشة الأعمال التي سيتم تنفيذها لتطوير المناطق الصناعية في المحافظة ضمن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، بحضور وليد البيلى السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية.



يستهدف برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر تطوير عدد من المشروعات في المنطقة الصناعية في قفط، وهى رفع كفاءة محطة المياه لتصل إلى 120 لتر ثانية، واستكمال الأعمال الكهروميكانيكية لمحطة رفع المياه المعالجة للغابة الشجرية وتدعيم قطاع الكهرباء بمغذي رابع و10 أكشاك محولات قدرة 500 ك.ف.أ، وفي المنطقة الصناعية بهو نجع حمادى سيتم استكمال المرحلة الأولى لعدد من المشروعات وهى تأهيل شبكة المياه وانشاء وحدة مدمجة قدره 5000 م3 وتوريد 10 أكشاك محولات قدرة 500 ك ف أ.



يذكر أن المنطقة الصناعية بقفط في نجع حمادى تضم 286 مصنعا منها 60 مصنعا منتجا و115 مصنعا في مرحلة الإنشاء و111 مصنعا في مرحلة استخراج الأوراق والتراخيص من الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ تمهيدا للبدء في أعمال الإنشاء وتبلغ اجمالي التكلفة المالية لهذه المصانع 2 مليار و975 مليون جنيه، وستساهم في توفير فرص عمل لــ 14516 شابا وفتاة من أبناء المحافظة.