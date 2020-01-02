إسراء عبدالفتاح مع ابنتها بزي بابا نويل (صورة)

شاركت الفنانة إسراء عبدالفتاح، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصورة حديثة لها برفقة ابنتها تمارا.



وعلقت إسراء عبدالفتاح على الصورة قائلة: "تمارا تتمنى لكم عام سعيد"، وظهرت ابنتها في ملابس بابا نويل، وحرصت إسراء على إخفاء وجهها.



وكانت إسراء عبدالفتاح، قد رزقت بمولودتها الأولى تمارا، من زوجها الفنان حمدي الميرغني، في 3 ديسمبر الماضي، وكشفت إسراء عن حملها في الشهور الأخيرة من داخل الحرم المكي.



يذكر أن حمدي الميرغني، تزوج من الفنانة إسراء عبدالفتاح، في شهر سبتمبر 2017، في حفل حضره عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والرياضة في مصر.



من ناحية أخرى، يشارك حمدي الميرغني، خلال الوقت الحالي في تصوير مسلسل "فلانتينو"، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل مع الفنان عادل إمام ودلال عبدالعزيز وعدد كبير من النجوم.

