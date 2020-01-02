الاحتلال يعتدي على المصلين في «باب الرحمة»

أصيب عدد من المصلين الفلسطينيين، مساء اليوم، جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم، أثناء تواجدهم في محيط مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك.



وحسبما أفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية قال شهود عيان إن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على المصلين، ورشوهم بغاز الفلفل قبل أن يعتقلوا الشابين محمد الشاويش، وعبدالله البزرة.