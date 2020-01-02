قافلة طبية لـ«المصريين الأحرار» في مطروح (صور)

تواصل القافلة الطبية بحزب المصريين الأحرار إجراء الكشوفات الطبية وتقديم العلاج بالمجان لليوم الثاني على التوالى لأهالى قرية الجراولة بمطروح بالتنسيق مع أمانة حزب المصريين الأحرار.



وخلال القافلة جرى إجراء الكشوفات لعدد 500 حالة وتقديم العلاج وإجراء التحاليل الطبية، إذ ضمت القافلة تخصصات العظام، النساء، الأطفال والباطنة، بحضور الدكتور عبدالحميد روتان القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة، ومن الحزب بحضور سلطان أبوالشيخ الزعيرى أمين حزب المصريين الأحرار، المهندسة سحر منصور الأمين المساعد، وأعضاء هيئة مكتب المصريين الأحرار.



وتقدم أمين الحزب بالشكر لمسئولي مديرية الصحة، وعلى رأسهم الدكتور عبدالحميد روتان والدكتور سامى صالح منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة للجهود المبذولة فى تقديم خدمات طبية لأهالي القرى والنجوع الصحراوية.