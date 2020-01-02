«ادعم نقابتك»: مشاورات لتشكيل ائتلاف انتخابات المحامين

قال عبدالمجيد جابر، المتحدث الرسمي باسم حملة ادعم نقابتك ومهنتك، بأن هناك مشاورات على مستوى النقابة العامة والنقابات الفرعية للمحامين، لتكوين ائتلاف يجمع شباب المحامين لخوض الانتخابات المقبلة للنقابة؛ لتجديد الدماء وتنشيط التجربة النقابية بوجوه جديده.



أشار جابر إلى أن الهدف من ذلك الائتلاف خلق كوادر نقابية، وتحريك المياه الراكدة؛ للقضاء علي منتفعي العمل النقابي والذين لم يقدموا أي خدمات تذكر للمحامين وتسببوا في تردي المهنة، والأمر الذي تسبب في فقدان النقابة لمكانتها في المجتمع ومكاسبها التاريخية.



وأوضح أن الاختيارات ستكون من كافة التوجهات النقابية، ولم تنحصر على تيار معين، وسيقع الاختيار على معيار الكفاءه قبل أي شيء، لاستعادة مجد المهنة، وتطهيرها من أصحاب الأهواء السياسية والدينية، وخصوصًا جماعة الإخوان المسلمين الذين شغلوا النقابة بصراعاتهم الشخصية والحزبية.



وشدد على أن الهدف الأول للائتلاف مواجهة الجور على حقوق شباب المحامين من عدم إعطاء عضو الشباب في النقابات الفرعية الفرصة، وتقييدهم وتحجيم دورهم من محتكري المناصب القيادية في النقابة، لافتًا إلى أن هناك رؤية كاملة حول برامج تدريبية، لتدريب الشباب وتجهيزهم وإصقالهم بالخبرات لخوض الانتخابات النقابية القادمة.