-
الخميس 02 يناير 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عاشور: «مستقبل المحاماة مشرق للشباب.. وأنا مقاتل»

الخميس 02/يناير/2020 - 06:24 م
سامح عاشور،
سامح عاشور،
الحسين عبيد
طباعة
قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن المحاماة مرت بمرحلة خطيرة خلال السنوات الماضية، وخاضت النقابة معركتي تنقية الجداول من غير المشتغلين، لحماية أموال المحامين ومقاومة خريحي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات.

ووصف عاشور، خلال افتتاحه معهد محاماة المحلة، الذي أعقبه لقاء مفتوح مع المحامين، الخميس، بنادي محامي المحلة، بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة والفرعية، ما أنجز بالميلاد الجديد للمحاماة، حيث شهدت تلك المرحلة دفاع شرعي عن النفس، وأسفرت عن ضبط جداول النقابة، ما أسفر عن رفع المعاش وسقف العلاج، وهو ما يمثل اعجازا لدى الخبراء الاكتواريين.

وصرح نقيب المحامين بأن معركة تطهير جداول النقابة مازالت مستمرة: "نراجع كل الأوراق التي قدمت للوصول لمَن تسرب عن طريق الغش والتزوير، ومَن يثبت تزويره يحال للنيابة العامة".

وطالب عاشور من يمتلك معلومة بتسرب أحد من غير المشتغلين لجداول النقابة بتقديمها لنقابة المحامين للتأكد من صحتها واتخاد اللاذم، مشيرًا إلى أن عدد الجمعية العمومية تجاوز 400 ألف في 2016، بينما يصل الآن إلى 145 ألفا، وهو ما يعبر عن الانجاز الذي تحقق.

وكشف نقيب المحامين عن تجاوز الانفاق على العلاج في عام 2019 لمبلغ 310 ملايين جنيه، متوقعًا أن يصل الانفاق على المعاش والعلاج خلال أعوام 2019 و2020 و2021 لمبلغ ملياري جنيه، بعدما كان مليار جنيه في السنوات الثلاث التي سبقتها: "لن أسمح بمشاركة غير المشتغلين للمحامين في أموالهم مهما كانت الضغوط، وحيثما تكون مصلحة المحامين أنا المقاتل".

وأعلن عاشور، أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح المرحلة الأولى لمبنى نقابة المحامين الجديد بشارع رمسيس، إضافة لوضع حجري أساس نادي المحامين الرياضي، وأكاديمية المحاماة المنصوص عليها في تعديلات قانون المحاماة والتي ستكون مؤسسة علمية مهنية كبرى، وسيأتي اليوم الذي يكون فيه القيد بالنقابة أصعب من الانضمام للقضاء.

وذكر أن النص الخاص بتحصيل أتعاب المحاماة مقدمًا عند قيد الدعوى سيحمي النقابة من أي أزمات اقتصادية قد تتعرض لها، مشددًا على أنه إنجاز يفخر به مجلس النقابة، خاصة مع توريد أتعاب المحاماة يوما بيوم لحسابات النقابة من كافة المحاكم بعدما كانت تضيع في خزائن العدل والمالية.

وعن دمج النقابات الفرعية، أشار عاشور إلى أنها من اختصاص مجلس النقابة العامة القادم، ثم التصويت على القرار من أعضاء الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية التي يشملها القرار.

وأوضح أن فلسفة إضافة نص ضمن تعديلات قانون المحاماة يتيح دمج النقابات الفرعية، هو أن إنشاء أي محكمة إبتدائية يوجب إنشاء نقابة فرعية للمحامين في مقابلها، والدمج كان يتطلب موافقة الجمعية العمومية للنقابة العامة، مضيفًا: "هذا الأمر غير منصف، فصاحب الحق في الفصل أو الدمج هم أعضاء الجمعية العمومية للفرعيات".

في سياق متصل، أكد عاشور، أهمية عقد لقاءات دورية بمعهد المحاماة، تحت عنوان حوار بين شيوخ وشباب المحامين، للتعرف على الخبرات المتراكمة لديهم، فالهدف من المعهد ليس دراسة قانون، ولكن تعليم الدارسين به كيف يكونوا محامين للدفاع عن أنفسهم والآخرين، وكذلك كيفية التعامل مع أطراف منظومة العدالة وموكليه وخصومه وزملائه.

شدد عاشور على أهمية قيمة احترام النفس لأنها تجبر الجميع على احترامه، ولا يقصر هذا الاحترام على صاحب المنصب لأن هذا سيكون نفاقا وخوفا، وإنما يجب احترام الجميع ابتداء من الحاجب والعسكري، قبل احترام رئيس المحكمة ومدير الأمن.

وتابع نقيب المحامين: "لدينا بعض السلوك غير القويم في تعامل المحامين مع بعضهم البعض داخل غرف المحامين بالمحاكم، والتباسط غير مطلوب، وإن كان على سبيل الصداقة، لأنه يؤثر على الصورة الذهنية لنا أمام الجميع".

ورحب عاشور، بشباب المحامين المحبين للمهنة، معربًا عن حرص النقابة على تقديم الدعم لكل أبنائها: "أنتم في أول خطوة بالمحاماة وهي عنق الزجاجة، وتقلصت مهلة تعديل القيد للجدول الإبتدائي من 4 سنوات إلى سنتين مع منح مهلة 6 أشهر لتعديل القيد، وذلك وفقا لتعديلات قانون المحاماة".

وذكر عاشور أن مستقبل المحاماة مشرق للشباب، وفرص العمل ستشهد اتساعا خلال المرحلة المقبلة، عقب تفعيل المادة 60 من قانون المحاماة والتي تنص على "يشترط أن يتضمن النظام الأساس لأية شركة من الشركات الخاصة التي يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار على الأقل، ولا يقبل تسجيل هذه الشركات في السجل التجاري إلا بعد التحقيق من استيفاء ذلك".

وواصل: "تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المنتظرة والتي ستتضمن تفعيل المادة 54 من الدستور، والتي اشترطت عدم التحقيق مع متهم إلا بحضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، كما لا يجوز محاكمة المتهم إلا بحضور محاميه".

في سياق آخر، استنكر نقيب المحامين حالة التهاون العربي الراهنة، موضحًا أن مَن يفرط ويقبل أن تقصف بغداد ودمشق بطائرات أمريكية سيقبل أن تقصف القاهرة.

وأكد رئيس اتحاد المحامين العرب ضرورة وقوف الأمة العربية على قدميها لمواجهة المخططات الأمريكية - الإسرائيلية التي تحاك ضد المنطقة: "نقابة المحامين ليست منشأة مهنية فحسب، لكنها معنية بكل ما يخص الوطن أو يهدد الأمن القومي".

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 21 دقيقة

«منقذ فتاة المنصورة»: «المتحرشين جريوا ورا البنت تاني بالعربيات»

منذ حوالي 20 ساعة

«تحرش فتاة المنصورة» يتصدر «تويتر»

منذ حوالي 5 ساعات

كلمات أغنية «سالمونيلا» للمطرب تميم يونس

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من «ترامب» على إرسال قوات تركية إلى ليبيا

الصور

image description

حملات مكبرة على الباعة الجائلين فى مطروح

image description

رئيس جامعة كفر الشيخ: المستشفى الجامعي يضم أحدث الأجهزة الطبية

image description

رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول

image description

هالة زايد تلتقي بالمواطنين خلال تفقدها الوحدات الصحية في الأقصر

image description

توصيل كابلات فايبر لجميع مدارس التربية والتعليم بسوهاج

الأكثر قراءة

مصر تؤكد الرفض العربي لأى تدخل في ليبيا.. وتدعو المجتمع الدولي لوقفة عاجلة

تفاصيل مرعبة في التحرش بـ«فتاة المنصورة».. نهشها 100 ذئب

أول تعليق من «ترامب» على إرسال قوات تركية إلى ليبيا

«النواب الليبي» يناشد الجامعة العربية بصد الغزو التركي

أيام زمان

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

«المتداولة ليست الأصلية».. حكاية «جوابات حراجي» الأصلية لـ الأبنودي

«سر الست».. أم كلثوم غنت «الأطلال» تضامنًا مع هذا الكاتب

كيف ردت أم كلثوم على من لقبوها بـ«أم إسرائيل»؟

نجم الساعة

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

الصحة

الشاي الساخن خطر يهدد مرضى الحمى

روتين غذائي جديد للوقاية من هشاشة العظام

«اصحى بدري».. 4 خطوات للتخلص من اكتئاب الشتاء

تعزيز المناعة وإطالة العمر.. 10 فوائد لرياضة المشى

الرئيس نيوز

إصابة 19 شخصا في انقلاب أتوبيس بطريق "بلبيس - العاشر من رمضان"

قرار جمهورى بتجديد تعيين نائبين لرئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

الجزائر: نرفض وجود قوة أجنبية فى ليبيا

بعد موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات لليبيا.. ترامب يهاتف أردوغان

منوعات

بعد إلينوي الأمريكية.. دول شرَّعت الماريجوانا ولكن بضوابط معينة

له أغنية من 3 كلمات.. تميم يونس صاحب «سالمونيلا»

بعد أغنية «سالمونيلا».. تعرف على أعراضها وطرق الوقاية

لماذا خرج مذيع «الحدث» عن المهنية في لقاء مع نجوى قاسم؟

كشكول

"مبارك" يوقع عقود شراء أحدث أجهزة أشعة لمستشفيات جامعة المنوفية

بالصور.. قافلة تعليمية لمدارس الخليفة والمقطم

"مرغني" يمنح رقم هاتفه الخاص لطالب في جولة بالبستان

لافتة إنسانية لمدير تعليم الوادي الجديد بامتحانات الخارجة الصناعية

إسلام سياسي

الإمام الأكبر يعتمد سلمًا تعليميًا لأروقة الأزهر لمجابهة التطرف

مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي: سنقاتل الغزاة حتى آخر طلقة لدينا

20 قتيلا في اشتباكات بين الجيش الليبي ومسلحين

"شيخ الرفاعية"يكشف السبب الحقيقى لشن النادى عبدالرؤوف هجوم على المجلس الأعلى الصوفية

مقالات الرأي
خالد عكاشة
مَنْ الذى سيمزق العراق أولًا؟
جلال حمام
فلما جاء.. كان أصدق مَن فينا
لينا مظلوم
الوزير الجديد سوف يملأ الكأس الفارغة
صفوت البياضي
العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية
المزيد
ads

الثقافة

5 عروض مسرحية لفرق الأقاليم في يناير

عقد 3 برامج تدريبية للشباب بمعرض الكتاب

بدء حفل توقيع «أيام مرسي» للدكتور محمد الباز (صور)

الفنون التشكيلية في 2019.. عودة بينالي القاهرة

صفحتنا ع الفيس بوك