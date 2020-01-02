ميناء دمياط يستقبل 5 سفن للبضائع العامة والحاويات

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و3 سفن بضائع عامة، بينما غادره سفينتا حاويات ومثلهما بضائع عامة.



وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء في بيان له اليوم الخميس، أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 6950 طن يوريا و17500 طن ملح و5849 طن رمل.



وأضاف البيان أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 26086 طن قمح، و5755 طن حديد، و11100 طن خردة، و2238 طن خشب و8500 طن ذرة، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 535 حاوية مكافئة، وبلغ عدد الحاويات الوارد 37 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 705 حاويات مكافئة.



وتابع البيان: أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل نحو 84765 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 73368 طنًا، وغادر الميناء قطار بحمولة إجمالية بلغت 1295 طن قمح، في حين غادر 729 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 42825 من البضائع العامة منها عدد 163 سيارة نقل محملة بـ 8836 طن قمح.