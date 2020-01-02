خارجية الجزائر تنفي وفاة الأخضر الإبراهيمي

نفت وزارة الشئون الخارجية الجزائرية اليوم، على لسان ناطقها الرسمي عبدالعزيز بن علي الشريف، ما تردد عن وفاة الأخضر الإبراهيمي وزير الشئون الخارجية الأسبق، الذي تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي.



ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بن علي الشريف تساؤله "عن مقاصد ونوايا من يقف وراء ترويجها في هذا الظرف بالذات"، مضيفا: أن «ما نسب إلى لعبدالعزيز جرد الوزير الأول (رئيس الوزراء) بخصوص إعلان هذا الخبر لا يعدو كونه مغالطة وكذبا».



وأضاف: أن رئيس الوزراء الجزائري ليس له حساب تويتر ولم يقم ينشر أي خبر من هذا القبيل، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم أجرى صباح اليوم اتصالا هاتفيا مع السيد الأخضر الإبراهيمي طمأنه فيها الأخير عن صحته.