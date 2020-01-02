تجديد حبس سارق أستاذ جامعي بالإكراه في حدائق القبة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة تجديد حبس لص 15 يومًا علي ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة أستاذ بجامعة الأزهر بالإكراه.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم خالد سيف، رئيس مباحث حدائق القبة من مستشفى الدمرداش يفيد استقبال «منازي.أ» 33 سنة، مدرس بكلية التربية الإسلامية بجامعة الأزهر، مقيم دائرة قسم شرطة المرج مصاب بجرح قطعي بالساق الأيمن.



بالانتقال وسؤاله، قرر بأنه حال توقفه في شارع مصر والسودان دائرة القسم، لاستقلال سيارة أجرة، فوجئ بخطف قائد دراجة بخارية «توك توك» هاتفه المحمول ماركة سوني، وأثناء محاولته الإمساك به متشبسًا بالدراجة البخارية سقط أرضًا، ما أدى إلى إصابته.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، تم التوصل إلى أن وراء الواقعة (محمود.ع)، 24 سنة، سائق توك توك.



بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه حال استقلاله الدراجة البخارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة.



وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المستولي عليه بمسكنه وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم والهاتف المحمول واتهمه بالسرقة، وتولت النيابة العامة سير التحقيق.