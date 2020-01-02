سعد الحريري ينعى الإعلامية نجوى قاسم: «صدمة»

نعى سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان المُستقيل، الإعلامية نجوى قاسم، التي رحلت عن عالمنا مساء اليوم بعد تعرضها لذبحة صدرية.



وقال سعد الحريري، عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "صدمة حقيقية ومحزنة، أن ترحل نجوى قاسم في عز العطاء والشباب".



وأضافت: "رافقت مشوار تليفزيون المستقبل منذ تأسيسه وسطعت على شاشته نجمة متألقة، قبل أن تنتقل إلى دبي، حيث تابعت التفوق والنجاح، خسارة لنا وللإعلام اللبناني العربي، رحم الله نجوى قاسم وأحر التعازي لأسرتها وأسرة العربية – الحدث".



وكانت نجوى قاسم قد توفيت اليوم الخميس 2 يناير في منزلها بدبي، ونعتها قناة العربية بموقعها قائلة، إنها بدأت "مع العربية منذ انطلاقتها عام 2003 كمذيعة ومراسلة ميدانية شاركت في تغطية عدد من الأخبار والحروب لاسيما في العراق وأفغانستان".

