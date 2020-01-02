عقد 3 برامج تدريبية للشباب بمعرض الكتاب

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، بالشراكة مع مؤسسة «القادة» للعلوم الإدارية والتنمية، عن عقد 3 برامج تدريبية للشباب من سن 18 إلى 45 عامًا، كما أوضحت الصفحة الرسمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وتابعت صفحة المعرض، أن تلك البرامج سيحاضر فيها نخبة من أفضل المحاضرين والمدربين المعتمدين دوليًا في مجال البرامج وتخصصاتها المختلفة، علمًا بأن البرامج الثلاثة تقدم مجانًا إسهامًا من المؤسسة والهيئة في تأهيل وتدريب الشباب وزيادة الوعي الثقافي في إطار توجهات الدولة المصرية نحو تفعيل دور الشباب في بناء المستقبل.



والبرامج الثلاثة هي (ريادة الأعمال، قادة الغد، القائد الأفروعربي) وسيحصل المشاركون في البرامج الثلاثة على شهادات معتمدة.



ومن المقرر أن تنطلق الدورة الـ51 من معرض الكتاب خلال الفترة من 22 يناير الجاري وتستمر حتى 4 فبراير المقبل، بمقر مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، وتحل السنغال دولة ضيف شرف المعرض، ويأتى جمال حمدان شخصية عام المعرض، الذى يأتى تحت شعار "مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع".