«شتاء المرتزقة».. طريقة نشر تركيا قواتها في ليبيا

حذّرت صحيفة ناشيونال بوست الكندية، الخميس، من مغبّة إرسال أردوغان قوات تركية إلى الأراضي الليبية، مؤكدة أن ذلك يعد أمرًا خطيرًا وسيعمل على تعميق الحرب بالوكالة في هذه البلاد.



وقالت الصحيفة الكندية إن التفويض، الذي يمتد لعام واحد سيمنح أردوغان سُلطة تحديد حجم القوة ومدة تركيبها بناءً على طلب من رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج.



ووفقًا للصحيفة، فإن التفويض نص على أن خطة نشر القوات التركية في ليبيا تهدف إلى "القضاء على الهجمات على مصالح تركيا وليبيا من قبل الجماعات المسلحة غير الشرعية والمنظمات الإرهابية".



وكشفت الصحيفة عن شروط النشر التركي تشمل إنشاء قوة ليبية من النُّخبة؛ للرد الفوري على التهديدات بتخصيص الأسلحة والطائرات والمركبات وفي البحر، وتبادل الاستخبارات لمكافحة الإرهاب والتعاون في العمليات العسكرية، بحسب ما رصدته ناشيونال بوست الكنديّة.