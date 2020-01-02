العثور على جثة مجهولة بترعة القاصد في طنطا

يكثف ضباط البحث الجنائي بقسم ثان طنطا بمديرية أمن الغربية، من جهودهم لكشف غموض العثور على جثة شاب بترعة القاصد التابعة لدائرة القسم.



تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بالعثور على جثة شاب طافية بترعة القاصد بطنطا.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة برئاسة الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث القسم، وتم استخراج الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى المنشاوي العام بطنطا.



وحرر محضر بالواقعة وجار تكثيف جهود البحث لكشف غموض الواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق، والتى طلبت سرعة تحريات المباحث حول الجثة وملابساتها.