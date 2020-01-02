عبد اللطيف: تنقية الجداول أهم معركة خاضها مجلس نقابة المحامين

رحب ماجد عبداللطيف، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، بسامح عاشور نقيب المحامين، ومجلس النقابة العامة، في افتتاح الدورة الثالثة لمعهد المحاماة بالمحلة الكبرى، طالبا من الحضور الوقوف دقيقة حداد على أرواح الأساتذة الراحلين.



وأكد عبد اللطيف، خلال كلمته الافتتاحية، أن النقيب العام سامح عاشور لم يتوانَ عن أي مطلب للنقابة الفرعية، مشيرا إلى أن مجلس النقابة العامة خاضت ما لم يخضه السابقون، وحقق الكثير من الإنجازات.



وأضاف عضو مجلس النقابة العامة، إن أهم معركة خاضها المجلس هي تنقية الجداول، مطالبًا المجلس القادم بالاستمرار في تلك التنقية، لافتًا إلى أن النقيب العام له دور بارز في معركة التعليم المفتوح، وما كان فيها من تضحية لمنع الدخلاء على النقابة.