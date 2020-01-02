الذهب يرتفع خلال تعاملات اليوم الخميس

عززت أسعار الذهب مكاسبها لنحو 11 دولارًا خلال تعاملات اليوم الخميس، عقب الإفصاح عن بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة وترقب التطورات التجارية.



يأتي أداء الذهب مع إعلان بيانات اقتصادية تشير إلى تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي وفقًا للتوقعات.



واستفاد المعدن من اقتراب الدولار الأمريكي من أدنى مستوياته في ستة أشهر وسط مراهنات على أن حالة تفوق أداء الاقتصاد الأمريكي على نظرائه في الدول المتقدمة قد تكون وصلت إلى النهاية.



وكان المستثمرون يقبلون على الدولار الأمريكي خلال السنوات الماضية بفضل تفوق أداء اقتصاد الولايات المتحدة مقارنة بنظرائه في أوروبا وآسيا.



وارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.5% أو ما يعادل 7.20 دولار ليصل إلى مستوى 1530.30 دولار للأوقية.



كما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة 0.7% أو ما يوازي 11.07 دولار ليصل إلى مستوى 1528.36 دولار للأوقية.



كما ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية بنحو 0.4% مسجلًا 96.79، لكنه لايزال قريب من أدنى مستوياته في 6 أشهر.