الشاي الساخن خطر يهدد مرضى الحمى

كشفت الدراسات الحديثة عن أن اعتقاد الكثيرين بفوائد الشاي الساخن حينما ترتفع حرارة الجسم خاطئ، وفي غاية الخطورة، حيث ظهر رأي آخر دحض مؤخرا هذا الوهم الشائع.



وقالت خبيرة التغذية الروسية، يلينا سولوماتينا: قد تسوء حالة مريض بالحمى أو الإنفلونزا أكثر بسبب الشاي الساخن، لذلك يفضل عند الإصابة بأمراض البرد تناول مشروبات قلوية دافئة، وأضافت موضحة: للشاي تأثير مدر للبول، وفي نفس الوقت عند تعرق المريض فإن السوائل تخرج من الجسم أيضا.



وأكدت الخبيرة أن الناس الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين، والأرق، عليهم الامتناع عن تناول الشاي الأسود، خاصة في النصف الثاني من النهار، وتقول: "هناك أشخاص، خاصة المسنين، يبكون عند مشاهدتهم الأفلام والصور وأحيانا من دون سبب، هؤلاء يعانون من الاكتئاب ويخافون من كل شيء، والشاي يساعد على إثارة هذه الحالة".



وأعلنت مارينا ماكيش، عضو الجمعية الوطنية لخبراء التغذية، في شهر نوفمبر الماضي، أن على الأشخاص الذين يعانون من قرحة المعدة والإثنى عشرية في حالة تفاقمها الامتناع عن تناول الشاي، وأضافت موضحة: لأن هذا المشروب يمكن أن يسبب الحرقة وتهيج الغشاء المخاطي للجهاز الهضمي.