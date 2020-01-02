إصابة 5 طلاب فى انقلاب سيارة ملاكى ببنى سويف

أصيب 5 طلاب، اليوم الخميس، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.



وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم: "ياسمين محمد فتحى، 20 سنة، ومقيمة بمركز الواسطى، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقرى، جهاد أحمد محمد، 18 سنة، ومقيمة بمرو الفشن، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقرى، الحسينى محمد سعيد 23 سنة، ومقيم بشرق النيل بمدينة بنى سويف الجديدة، مصاب باشتباه كسر بالضلوع واشتباه كسر بالركبة اليمنى، أحمد محمد جابر، 23 سنة، مقيم بشرق النيل بمدينة بنى سويف الجديدة، مصاب باشتباه كسر بالضلوع وسحجات بالجسم، أحمد صلاح عبدالحميد، 23 سنة، مقيم بمدينة بنى سويف، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.



تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية.