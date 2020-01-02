إحالة عضو هيئة تدريس وأفراد أمن بـ«طب بنى سويف» للتحقيق

أحال الدكتور عاطف مرسى، عميد كلية الطب جامعة بني سويف ورئيس مجلس إدارة مستشفى بنى سويف الجامعى، اليوم الخميس، عضو تدريس بالكلية وأفراد الأمن الإدارى وعامل مدرج للتحقيق على خلفية واقعة اصطحاب عضو هيئة التدريس لطلاب الفرقة الأولى إلى سطح الكلية لإلقاء المحاضرة نظرا لانشغال المدرج فى ذلك التوقيت.



وأشار مرسى لـ"الدستور" إلى أنه التقى طلاب الفرقة الأولى لتوضيح بعض الأمور ومنها أن عددهم هذا العام يبلغ 450 طالبًا وطالبة وتمت زيادة عدد القبول هذا العام من طلاب الكلية من أبناء المحافظة بعد العرض على لجنة التنسيق مع وزير التعليم العالى والدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، فتم تخفيض الحد الأدنى للالتحاق بكلية الطب جامعة بنى سويف لكى تستوعب الكلية جميع أبناء المحافظة هذا العام بدلا من الالتحاق بكليات الطب بالمحافظات الأخرى وتوفير الجهد والمشقة على الطلاب وأسرهم.



وأوضح عميد كلية الطب أن الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، وافق على إعطاء 3 مدرجات بكليات الحقوق، حاسبات ومعلومات، والطب البيطرى لكى تستوعب هذه المدرجات أعداد الطلاب ويتم إلقاء المحاضرات يوميا للطلاب داخل أحد هذه المدرجات، مؤكدا أن الكلية تقوم ببناء 5 مدرجات جدد سيتم من خلالها استيعاب الطلاب الجدد بداية من العام المقبل.



وأكد الدكتور عاطف مرسى أنه فور علمه بالواقعة تم عرضها على رئيس الجامعة الذى أحالها للتحقيق لدى المستشار القانونى للجامعة.