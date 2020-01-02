بالأسماء.. حركة ترقيات جديدة بمصلحة الجمارك

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير الماليّة، الخميس، حركة ترقيات بالقرار رقم 872 لسنة 2019.



وينص القرار في مادته الأولى على ندب كل مَن يشغل وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام بمصلحة الجمارك، لشغل الوظيفة القيادية الموضحة قرين اسمه بالمستوى الوظيفى مدير عام لمدة عام، أو حتى تاريخ بلوغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة أو لحين شغل الوظيفة بطريق التعيين أيهم أقرب.



فيما ينص القرار في مادته الثانية على ندب كل من الموظفين التالي أسماؤهم بالمستوى الوظيفي الأولى التخصصية (أ) بمصلحة الجمارك بوزارة المالية، لشغل الوظيفة القيادية الموضحة قرين اسمه بالمستوى الوظيفى مدير عام، بذات المصلحة لمدة عام أو لحين شغل الوظيفة بطريق التعيين، أيهم أقرب.