مقتل 3 فى إطلاق نار شرق كينيا

أعلنت الشرطة الكينية، اليوم الخميس، مقتل 3 أشخاص جراء تعرضهم لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين شرق البلاد.



ذكرت النبأ شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.



وفى سياق آخر، أحدث رجل كيني ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى، لقب بـ"ملك الواقي الذكري"، وذلك لمحاولته نشر الثقافة الجنسية وسط مجتمع يرى التحدث في هذا الموضوع أمرا محرما.



ويتعاون نياجرا مع منظمة كينية غير حكومية تنشط في مجال البحث وتوفير الدعم للمصابين بفيروس الإيدز، وتحمل اسم "ليفربول التطوعية للاستشارة والتحاليل".



وتعد كينيا من بين الدول التي تشهد انتشارا واسعا لمرض الإيدز، الذي ينتقل في كثير من الأحيان عبر العلاقات المحرمة.