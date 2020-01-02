نائب: توسيع الدعم النقدي يكشف اهتمام الحكومة بالأكثر احتياجًا

قال النائب مصطفى الكمار، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، إن دخول فئات جديدة تحت مظلة الدعم النقدى للأسر الأولى بالرعاية خطوة هامة فى إطار توسيع إجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الحكومة.



وأضاف "الكمار" أن ضم فئات جديدة وتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية يساعد فى توفير مستوى معيشة أفضل لهذه الفئات التي كانت أكثر تأثرًا بالإصلاحات الاقتصادية، لافتا إلى أن القيادة السياسية تسعى بشكل دائم إلى النظر إلى الفئات الأقل فى مستوى الدخل باعتبارها الأولى بالرعاية.



وأوضح نائب شبين القناطر أن إضافة 170 ألف أسرة جديدة ضمن برامج الدعم النقدى مع بداية العام يكشف اهتمام القيادة السياسية والحكومة بمتابعة الأسر الأكثر احتياجًا، والعمل بشكل مستمر على زيادة أعداد هذه الأسر تحت مظلة الحماية الاجتماعية.



جدير بالذكر أن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أكدت أن الفترة المقبلة ستشهد دخول فئات جديدة فى مظلة الحماية الاجتماعية لصرف الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، حيث إن عدد المستفيدين حاليًا من برامج الدعم النقدى بلغ 3 ملايين و230 ألف أسرة، بما يعادل 14 مليون مواطن حتى الآن، بالإضافة إلى دخول ما يقرب من 170 ألف أسرة جديدة ضمن برامج الدعم النقدى مع بداية العام المقبل، وذلك للأسر الاولى بالرعاية والأكثر احتياجا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.