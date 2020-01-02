لجنة «الإنترأكت» تنظم معرض الروتاري الأول للفنون بـ الأوبرا

نظمت لجنة الإنتراكت بروتاري مصر "معرض الروتاري الأول للفنون" بقاعة الهناجر دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة كاتي حليم، وتحت رعاية الدكتور شريف والي محافظ المنطقة الروتارية 2451، وشهدت فعاليات المعرض استعراض مواهب الفنانين من شباب الإنتراكت من ١٢ لـ ١٨ عاما.



وحرص الدكتور شريف والي محافظ المنطقة الروتارية 2451 على افتتاح المعرض إلى جانب شباب الانتراكت وذويهم من المشاركين من المحافظات المختلفة، وشهد المعرض وجود العديد من اللوحات الفنية المختلفة منها الرسم بالزيت، والاكريليك، والرصاص، والفحم وغيرها، إضافة إلى التصوير الفوتوغرافي.



وشارك في معرض الروتاري الأول لفنون الإنتراكت، العديد من الشخصيات الملهمة في مجالات الفنون المتعددة من الشباب أحمد رفاعي وعبدالرحمن عوف وچيهان أيوب، وذلك بغرض المساهمة في توفير الدعم المعنوي للشباب لتحفيزهم على تنمية مهاراتهم ومواهبهم وحثهم على ممارستها بما ينعكس على ضمان بناء مستقبلهم في احتراف الفنون المختلفة، وقد أشارت اللجنة إلى أن هذا الحدث أعد لها في مدة زمنية قاربت على العام.