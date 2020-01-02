بعد إلينوي الأمريكية.. دول شرَّعت الماريجوانا ولكن بضوابط معينة

شرعت ولاية إلينوي الأمريكية، تعاطي مخدر الماريجوانا لأغراض ترفيهية، والعفو عن آلاف المتهمين في قضايا التعاطي، وليست "إلينوي" هي الأولى في هذا الأمر، بل سبقها أكثر من 11 ولاية أمريكية.



إليك تقرير يرصد الدول التي سمحت بتقنين "الماريجوانا" فى السنوات الأخيرة:



- كندا

سجلت كندا ارتفاعًا واضحًا فى عدد الأشخاص الذين تعاطوا الماريجوانا للمرة الأولى فى 2019، بعد أن سمحت بتقنين زراعته وبيعه واستخدامه فى نهاية العام 2018.



- تايلاند

فى شهر ديسمبر 2018، أقرت تايلاند تعاطى الماريجوانا للاستعمال الطبي، والأبحاث فى أول تقنين للمخدر، كما استضافت أول مهرجان في إبريل 2019، لزيادة الوعي العام بشأن الاستخدامات الطبية للماريجوانا وكيفية زراعته فى المنزل.



- التشيك

فى إطار ما يعرف سنويا "مسيرة الماريجوانا العالمية"، التى يتم تنظيمها سنويا منذ عام 1999، تنظم خلالها حفلات موسيقية وورش عمل وندوات لمناقشة هذا المطلب، وشهدت التشيك، تظاهرات الآلاف من الأشخاص للمطالبة بتقنين الماريجوانا، وتسمح التشيك باستخدام الماريجوانا لأغراض علاجية منذ عام 2015.



- نيوزيلندا

أقرت الحكومة النيوزيلندية في ديسمبر 2018، بإتاحة استخدام الماريجوانا الطبية، ليمهد الطريق أمام تصنيع منتجات الماريجوانا غير مشروعة.



- المكسيك

طرح أمام البرلمان المكسيكى مشروع لتقنين تعاطى وحيازة الماريجوانا، وذلك بعد تظاهرات واسعة، شهدتها الشوارع المكسيكية، للمطالبة بتقنين الماريجوانا.