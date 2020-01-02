الأسهم الأمريكية تبدأ بالصعود بدعم من الصين وآمال التجارة

صعدت الأسهم الأمريكية في أول أيام التداول للعام الجديد، اليوم الخميس، مقتربة من مستويات قياسية مع تزايد أجواء التفاؤل بانحسار التوترات التجارية وتحسن آفاق الاقتصاد العالمي، بعد أن أعلنت الصين عن حزمة حوافز لدعم اقتصادها المتباطئ.



وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعًا 100.53 نقطة، أو 0.35%، إلى 28638.97 نقطة، بينما ارتفع المؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقًا 13.89 نقطة، أو 0.43% إلى 3244.67 نقطة.



وصعد المؤشر ناسداك المجمع 66.86 نقطة، أو 0.75%، إلى 9039.46 نقطة.