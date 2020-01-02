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الكرازة

سيامة 3 شمامسة لإيبارشية السويس

الخميس 02/يناير/2020 - 04:45 م
جريدة الدستور
ماريان رسمى
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ترأس الأنبا بموا، أسقف السويس، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة الصباح بالسويس، وسط حضور عدد غفير من الشعب.

وعقب صلاة الصلح، سيّم نيافته ثلاثة من شمامسة الكنيسة ذاتها في درجة دياكون (شماس كامل) للخدمة بها، وهم: مجدي الديب باسم دياكون ميخائيل، وروماني صبحي باسم دياكون غبريال، وعاصم فؤاد باسم دياكون روفائيل.

من ناحية أخرى، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، آخر أصوامها لعام 2019، 26 نوفمبر الماضي، الذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن اللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.

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