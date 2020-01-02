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مصر

منار يهنئ سلطة الطيران المدنى لحصولهم على «الأيزو»

الخميس 02/يناير/2020 - 04:43 م
الطيار محمد منار
الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى
فاتن غلاب
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هنأ الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى جميع العاملين بقطاع الطيران المدنى بصفة عامة وسلطة الطيران المدنى المصرى بصفة خاصة لحصولهم على شهادة الأيزو 9001 لسنة 2015 في مجال الجودة، وذلك بعد حصول وزارة الطيران المدني على هذه الشهادة في نهاية عام 2018  كأول وزارة حكومية تحصل علىها، حيث استقبل الطيار سامح الحفنى رئيس سلطة الطيران المدني المصري، المهندس طارق حوتة مدير عام الشركة المانحة شركة ACM الإنجليزية بمصر لخدمات الجودة والتفتيش، والذى قام بتسليم شهادة الأيزو لسيادته، ويأتى حصول السلطة على شهادة الأيزو تأكيدًا على تحقيق الأهداف الاستراتيجية التى وضعتها وزارة الطيران المدني تماشيًا مع رؤية مصر المستقبلية المتكاملة 2030 ‪ بتطبيق القواعد القياسية والتوصيات الدولية لأمن وسلامة الطيران المدنى وحماية البيئة.
ومن جانبه أعرب منار عن سعادته بهذا النجاح الذي جاء ليبرز التميز فى الأداء وتطبيقًا لمعايير نظم الجودة الشاملة على مستوى الإدارات المختصة بالتعامل المباشر مع العملاء، بما يتماشى مع توجهات وزارة الطيران المدني نحو الإهتمام بالجمهور الخارجى وتقديم أفضل الخدمات لهم، حيث قامت سلطة الطيران بتطبيق آليات العمل المناسبة من خلال نشر الوعى بمفاهيم نظم إدارة الجودة لدى جميع العاملين، وكذلك الاهتمام بتدريب وتأهيل العنصر البشرى.
وأشار وزير الطيران  المدنى إلى أن رؤية وزارة الطيران تتبلور في إيجاد طيران مدني متميز عالميًا، رائدًا على مستوى القارة السمراء والشرق الأوسط ومساهم في دعم الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن قطاع الطيران المدنى يضع فى مقدمة أولوياته وضع استراتيجية ممنهجة فى العمل، والتى كانت أولى أهدافها الالتزام بمبادئ التخطيط العلمى واستخدام الأساليب الحديثة فى الإدارة، بما يحقق سرعة إتخاذ القرار، وتكمن أهمية شهادة الجودة في أنها تمثل التزام الوزارة وجميع شركاتها وهيئاتها التابعة بجودة وكفاءة خدماتها.

وقام الطيار سامح الحفنى رئيس سلطة الطيران بتقديم الشكر لجميع العاملين بمختلف الإدارات والقطاعات بالسلطة، كما قدم الحفنى شهادات تقدير لكل من الطيار محمد صلاح مدير عام نظم السلامة بالسلطة، وكيميائى صفوت عبدالتواب بالإدارة المركزية للجودة بوزارة الطيران، والمهندس عمر مهران مفتش صلاحية طائرات بالسلطة، والمهندس أحمد جاد الرب مفتش تجهيزات سلامة الملاحة، مشيرًا إلى أن نجاح سلطة الطيران المدنى باجتياز كافة التفتيشات الدولية يعد إنجازًا مُشرفًا لجميع العاملين بقطاع الطيران المدنى.

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