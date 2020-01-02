سيامة 6 قمامصة جدد فى إيبارشية أبوتيج

شهدت إيبارشية أبوتيج وصدفا والغنايم، رسامة ستة من كهنة الإيبارشية في رتبة القمصية، بيد الأنبا أندراوس مطران الإيبارشية ورئيس دير السيدة العذراء بدير الجنادلة، بكنيسة القديس مارمرقس الرسول بأبوتيج.



ومنح الأنبا أندراوس خلال القداس الإلهي، خمسة من مجمع كهنة الإيبارشية رتبة الايغومانوسية (القمصية) إلى جانب أمين دير العذراء بالجنادلة، وهم: "الراهب القمص تادرس الأورشليمي، أمين دير السيدة العذراء بدير الجنادلة نال درجة القسيسية في ١٢ سبتمبر ٢٠٠٧، والقمص أنطونيوس مرقس راعى كنيسة الشهيد أبي سيفين بقرية الدوير، نال درجة القسيسية في ٢١ نوفمبر ١٩٨٢، والقمص مينا فوزي كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بأبوتيج نال درجة القسيسية في ٢١ نوفمبر ١٩٨٢".



والقمص بيشوي كامل كاهن كنيسة القديس مار مرقس بأبوتيج، الذى نال درجة القسيسية في ٢١ فبراير ١٩٨٨، والقمص أنجيلوس إسحق، كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بأبوتيج، وقد نال درجة القسيسية في ٤ سبتمبر ١٩٨٨، والقمص شنودة عبد السيد، كاهن كنيسة الشهيد مار يوحنا بقرية دوينة، نال درجة القسيسية في ١٥ مارس ١٩٩٢، وأقيم عقب القداس الاجتماع الدوري لمجمع كهنة الإيبارشية.