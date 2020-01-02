تسريب فيلم تامر حسنى الجديد «الفلوس»

تعرض فيلم "الفلوس" الذي يخوض بطولته الفنان تامر حسني للقرصنة الإلكترونية، وتم تسريبه على عدة مواقع مختلفة وغير رسمية، وتم تداوله من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



وبالرغم من تسريب الفيلم إلا أنه يواصل نجاحه بشباك التذاكر العالمي في مختلف دور العرض السينمائي في الوطن العربي، وأوشك على تحقيق إيرادات تصل لـ50 مليون جنيه، وهو ما يعتبر رقمًا قياسيًا لطرحه خلال أيام قليلة فقط.



من جانبه، تستضيف "ريل سينما" الفنان تامر حسني اليوم الخميس الموافق 2 يناير، لحضور أحدث أفلامه "الفلوس" في دبي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.



الفيلم قصة وبطولة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فيه النجوم: زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومي عزالدين وغيرهما.



وكان تامر حسنى قد طرح الأغنية الدعائية للفيلم بعنوان "حلو المكان"، من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أماديو.