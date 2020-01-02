بمناسبة 2020.. شيري عادل تشكر جمهورها

شاركت الفنانة شيرى عادل، صورة لها، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، في أحدث ظهور لها.



وعلقت شيري عادل، على الصورة، قائلة: "مع اقترابنا من عام آخر، أريد أن أشكر الجميع على محاولات مساعدتى فى كل مرة أشعر بالإحباط واننى أهبط لأسفل.. ولتشجعي دوما على الاستمرار.. أتمنى لكم سنة جميلة".



وكان أحدث أعمال شيري عادل، هو ظهورها في إحدى حلقات مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثاني.

