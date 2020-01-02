الجيش الليبي يهدد قوات تركيا: سنعتبرها ميليشيات وسنقاتلها

نقلت قناة "العربية"، اليوم الخميس، أن مسئولًا عسكريًا في القيادة العامة للجيش الليبي قال إن الجيش سيعتبر القوات التي تعتزم تركيا إرسالها إلى ليبيا، لدعم قوات حكومة الوفاق، ميليشيات مسلّحة وسيقاتلها للدفاع عن سيادة البلاد.



وتتزامن تهديدات الجيش الليبي مع انطلاق جلسة البرلمان التركي، الخميس، لمناقشة مذكرة تفويض رئاسية من أجل إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق، تمهيدا للمصادقة عليها.



من جانبه، أوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، خالد المحجوب، في تصريح للعربية، أن الجيش الليبي يتواجد على الميدان، ولن يسمح بوجود أي قوات تركية معادية على أراضٍ ليبية، مضيفا أنه جاهز لقتالهم.



كما أشار إلى وجود إجراءات عسكرية احترازية استعدادا لمواجهة عسكرية محتملة مع القوات التركية، في حال مصادقة البرلمان وتنفيذ أنقرة قرارها بإرسال جنودها ودعمها العسكري لقوات حكومة الوفاق.