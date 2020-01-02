طلب إحاطة لكشف أسباب تعطيل قرار زيادة رسوم زيارة المحميات

تقدم محمد المسعود، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري الآثار والبيئة، بشأن المعوقات التى تواجه تنفيذ القرار رقم 204 لسنة 2019، الخاص بفرض رسوم على زيارة محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء وزيادة قيمة التذاكر، والذى قالت عنه وزيرة البيئة، إن هذا القرار جاء تطبيقًا لما هو متعارف عليه عالميًا من فرض رسوم، تستهدف فى المقام الأول الحفاظ على الموارد الطبيعية.



وأوضح المسعود، أن هناك العديد من المعوقات التى تواجه تنفيذ القرار، حيث أثار حالة من الغضب لدى العاملين بالأنشطة السياحية، والبحرية، وبالمحميات الطبيعية المعنيين بتطبيقه، وصلت لحد الإضراب عن العمل، نتيجة تأثيره على أنشطتهم السياحية، مما دفع كلًا من وزارة البيئة، والسياحة والآثار مجتمعة إلى بحث هذا الأمر وإرجاء تطبيقه.



وأضاف المسعود، أنه نظرا للمعوقات التى تواجه تنفيذ القرار، لا بد من الوقوف على بيان أثره على السياحة المصرية، وهل سيضر بالتنافسية السياحية لمصر خاصة فى ظل تعافيها مؤخرا، وتوضيح الجهة التى ستتولى عملية تحصيل الرسوم والجهة التي ستؤول إليها.