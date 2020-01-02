حقيقة تطوير إنترلوك البطل أحمد عبدالعزيز وشهاب بـ20 مليون جنيه

نفت محافظة الجيزة ما تردد عن تطوير الإنترلوك بشارعي البطل أحمد عبدالعزيز وشهاب، بتكلفة 20 مليون جنيه.



وأوضحت المحافظة، في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، أن معظم الشوارع الرئيسية والفرعية بالمحافظة تحتاج إلى التطوير الشامل، في ضوء مرور فترات زمنية كبيرة على آخر تطوير لها، ومنها شارعا البطل أحمد عبدالعزيز وشهاب، حيث لم يتم التطوير بهما منذ أكثر من خمسة عشر عامًا، وما تخللهما من أعمال حفر لمواجهة الحالات الطارئة للمرافق، مما أدى إلى سوء حالتها.



وأشارت إلى أنها تعاقدت مع شركة المقاولون العرب على تطويرهما بتكلفة تُقَدر بنحو 20 مليون جنيه، تشمل إعادة الرصف وتطوير الأرصفة والجزيرة الوسطى للشارعين وأعمدة الإنارة، ومن المقرر أن تنتهي من تلك الأعمال خلال الشهر الجاري.



وأوضحت المحافظة، أن تلك الأعمال تأتي ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية والتي من المقرر أن تشهد خلال العام الجاري طفرة كبيرة، سواء على مستوى الأحياء والمراكز في إطار توجهات الدولة في هذا الشأن، وبما يتواءم مع الشكل الحضارى للمحافظة وتلبية رغبات المواطنين بها.



وتعتذر المحافظة لمواطنيها عن أى عقبات نتجت عن تلك الأعمال، وتؤكد أن كل الأعمال التي تتم محل متابعة من قيادات المحافظة والأجهزة المعنية.