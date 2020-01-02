الإفتاء: لا مانع شرعًا في نشر صورة الموتى

كشفت دار الإفتاء، اليوم الخميس، خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن حكم نشر صورة الموتى على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأعلن الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، عن جواز نشر صورة المتوفى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: "لا مانع شرعا، فليس هناك في الشرع ما يمنع مثل هذا، فالوسائل لها أحكام المقاصد".



وتابع: "والذي يفعل ذلك إنما يريد أن ينشر صورة للميت لكي يتذكره من يعرفه فيبعثه ذلك على الدعاء له والإخلاص في الدعاء فيستجيب الله تعالى له، وينتفع الأموات بدعاء الأحياء".