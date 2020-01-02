الأعلى للإعلام يستعد لإرسال التقرير السنوى 2 للبرلمان والرئاسة

انتهى المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، من تقريره السنوي الثاني عن حالة الإعلام فى مصر، بعد تسليم كامل تقارير اللجان النوعية بالمجلس، وكذلك تقرير الأمانة العامة، وتجرى الآن التعديلات المطلوبة على مسودة التقرير قبل اعتماده رسميًا والتصديق عليه من قبل رئيس المجلس، وإرساله إلى مجلس النواب ورئاسة الجمهورية.



وقال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، إن التقرير السنوي الثانى يستعرض نشاط المجلس ودوره في ضبط منظومة الإعلام في مصر، ومواجهة الانحراف فى المحتوى والمضمون، مؤكدًا أن الاجتماع المقبل للمجلس سوف يعتمد التقرير رسميًا.



وأشار مكرم، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن المجلس حتى الآن مستمر في عمله ولا يوجد ما يعوق عمله أو انتظار التشكيل الجديد كما يتم التناول، معلقًا: «نقوم بمهمتنا ودورنا على أكمل وجه، ولجان المجلس مستمرة في أداء دورها من التحقيق وإصدار التوصيات المعنية بضبط المنظومة الإعلامية ومواجهة مخالفات الوسائل المختلفة».