«فنون الجنوب» معرض بجاليرى لمسات آرت.. الثلاثاء

ينظم "لمسات آرت جاليري" معرض "فنون الجنوب"، الثلاثاء المقبل، في السابعة مساءً، بمقر جاليري لمسات آرت 8 شارع قصر النيل وسط البلد.



معرض فنون الجنوب متخصص بعرض مختلف الأعمال الفنية للفنانين التشكيليين من محافظات جنوب مصر وفي كل فروع الفن التشكيلي من تصوير زيتي - فوتوغرافي - كولاج - نحت - خزف وغيرها.



ويعد فن الكولاج تكنيكا فنيا يقوم على تجميع أشكال مختلفة لتكوين عمل فني جديد، وكان لاستخدام هذه التقنية تأثيره الجذري بين أوساط الرسومات الزيتية في القرن العشرين كنوع من الفن التجريدي أي التطويري الجاد، وقد تمت تسميته من قبل الفنانين جورج براك الفرنسي، وبابلو بيكاسو الإسباني، في بدايات القرن العشرين.

