«المسرح وتنمية فكر الشباب» بثقافة قنا

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة بفرع ثقافة قنا، فعقد قصر ثقافة قوص محاضرة بعنوان "الشباب ودورهم فى ثورة ٢٥ يناير" ألقاها أحمد محمد، وتحدث عن الشباب ودورهم فى دعم ثورة يناير، والذين ضحوا بحياتهم من أجل حلم التغيير والطموح إلى حياة أفضل.



وأقام قصر ثقافة أبودياب غرب محاضرة بعنوان "الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطني"، ألقاها حسن عبدالرحيم، وتحدث عن التاريخ وأنواعه، مشيرًا إلى أن الشخص نفسه هو الذي يسطر تاريخه سواء بالأقوال أو الأفعال، وأن هناك التاريخ القديم والتاريخ الحديث الإسلامي والتاريخ الحديث، وأن هناك التاريخ العالمي، وذلك بمدرسة أبودياب غرب الإعدادية.



عقدت مكتبة الشباب والطفل محاضرة بعنوان "المسرح وتنمية الفكر لدى الشباب"، وتحدث المحاضر بأن المشرح له دور فعال فى معالجة العديد من القضايا، كما أنه يساعد على تنوير وتطوير الفكر لدى كل أطياف المجتمع.



نفذت مكتبة الطفل والشباب بفاو قبلى ورشة فنون تشكيلية بعنوان "رسم عن أعياد الميلاد"، وتم شرح عناصر ومظاهر أعياد الميلاد واحتفالات رأس السنة ورسم الأطفال العديد من مظاهر الاحتفال.