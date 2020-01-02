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فن

الخريطة البرامجية الكاملة لراديو "إنرجى"

الخميس 02/يناير/2020 - 03:48 م
جريدة الدستور
منار إبراهيم
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أعلن راديو إنرجي، تردد92.1، الخريطة البرامجية الجديدة له للعام الجديد 2020، ومن أبرز معالم الخريطة انضمام مذيعين جدد وتجديد في الشكل العام للموسيقى، ففي التفاصيل انضمت المذيعة زهرة رامي لأسرة الراديو لتقدم برنامج "اصحى بإنرجي"، والتي ستصاحب الجمهور من الأحد للخميس صباح كل يوم من الساعة السابعة وحتى العاشرة.

كما انضم للمحطة في العام الجديد، السيناريست تامر حبيب، ليشارك في تقديم برنامج "ليل داخلي"، مع كل من هيثم دبور، ومحمد سليمان عبدالمالك، من الأحد للثلاثاء على مدار ساعتين من الساعة 7 حتى الساعة 9 مساء، ليصاحب المستعمين في رحلة عن عالم الكتابة والسيناريو.

العديد من البرامج التي حافظت على مكانتها في الخريطة الجديدة، فيواصل أحمد الوكيل، كل خميس تقديم برنامج "6 نقلات"، للحديث عن عالم السيارات والقيادة على مدار ساعة كاملة من الرابعة عصرًا وحتى الخامسة.

ويواصل وائل منصور وسارة المنذر، تقديم برنامجهما "عيشها بإنرجي"، من السبت للأربعاء، على مدار ساعتين من الساعة الخامسة وحتى السابعة مساءً، ويكمل باسم كميل تقديم برنامجه "فول 92.1" على مدار ساعتين في تمام الساعة الثالثة عصرًا من السبت للأربعاء.

ويقدم المذيع صبري زكى، برنامجه "آخرة صبري"، مساء كل خميس من العاشرة للثانية عشرة مساءً، وبرنامجه "قول يا كبير"، من الأحد للأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً.

مروان يونس، بعد تحقيقه النجاح في برنامج "بجد ع الردايو" يواصل للعام الثانى تقديم البرنامج كل خميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً وعلى مدار ساعتين يصاحب المستعمين.

مساء كل سبت، تقدم يارا العشري برنامج "الخلاصة"، فتقدم أحد التريندات وتواصل استضافة عدد من النجوم، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

هايدي زيدان تواصل تقديم برنامجها "buzz show"، مساء كل سبت في تمام الساعة السابعة مساءً، لتقدم لمستعميها أحدث أخبار النجوم والأعمال الفنية.

على مدار ساعتين كل سبت وخميس، أستاذ الطب النفسى عمرو يسرى، يقدم برنامجه "من نفسى"، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، ليناقش كل ما يهم المستعمين من الجانب النفسي.

أما "صديق القطر"، على مدار ساعتين يتواصل مع مستعميه مساء كل سبت وثلاثاء من الثانية عشرة ليلًا وحتى الثانية صباحًا.

يعود محمد طارق أيضًا لتقديم برنامجه "قضا أخف من قضا"، مساء كل أحد واثنين، والأربعاء والخميس في تمام الساعة الثانية عشرة ليلًا، ويقدم معاذ ياسين برنامج "برا المجرة"، مساء كل أربعاء وخميس في تمام الساعة السابعة مساءً.

وبناء على طلب الجمهور، على مدار اليوم، يتم "ميفوتكش" الذي يقدم خريطة لأبرز أماكن الاحتفالات والأحداث، "عزيزتي ماما"، لتوجيه الرسائل والنصائح للأمهات، برنامج "بجد" لمروان يونس الذي يسخر من خلاله من أحد الأخبار، "خليك منور"، الذي يمنح المستعمين رسائل دعم ويسلط الضوء على الجوانب الإيجابية، وأخيرًا "دي رياضة" لتقديم أبرز الأحداث والأخبار الرياضية.

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