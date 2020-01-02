إغلاق سنتر تعليمى دون ترخيص فى الدقى (صور)

أغلق اللواء دكتور أحمد عبدالفتاح، رئيس حي الدقي، اليوم الخميس، سنتر تعليميًا دون ترخيص بشارع الجيزة، بالتنسيق مع مديرية التعليم بالجيزة.



جاء ذلك في حضور شرطة المرافق وإدارة الإشغالات بحي الدقي، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المنشأة لعدم ممارسة النشاط إلا بعد حصولها على التراخيص اللازمة، ويأتي ذلك بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، للتصدي لكل السناتر التعليمية غير المرخصة، وسرعة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والعمل على حلها.



يذكر أن محافظ الجيزة ناشد، في وقت سابق، الأهالي وأولياء الأمور بالمحافظة بضرورة الإرشاد فورًا عن أي مكان أو مركز للدروس الخصوصية يستقبل التلاميذ والطلاب لإعطاء دروس خصوصية، ليتم فورًا غلقه واتخاذ كل الإجراءات القانونية حياله، مؤكدًا وجود العديد من المراكز التي بها محاضرون غير مؤهلين تربويًا، والغرض الأساسي منها تحقيق أرباح مادية على حساب العملية التعليمية.