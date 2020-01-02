الزيات يضغط على جبهة الإصلاح لدعمه منفردًا فى انتخابات المحامين



يمارس منتصر الزيات، المرشح الخاسر في انتخابات نقابة المحامين الماضية، نوعا من الضغط على جبهة الإصلاح النقابي، لدعمه في الانتخابات المقبلة، في منصب نقيب المحامين، لمنافسة سامح عاشور، النقيب الحالي.



واشترط الزيات، على الجبهة دعمه وحده في منصب النقيب، وعدم ترشيح أحد آخر على هذا المنصب بدعم من الجبهة، موضحًا: «لن أقبل أن أترشح على منصب النقيب إلا بتوافق جبهة الإصلاح على دعمي فقط في منصب النقيب».



وأكد في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن منافسة أكثر من مرشح على منصب نقيب المحامين لسامح عاشور، يعمل على تفتيت الأصوات المناهضة له ويمثل دعما له، وهناك العديد من دروس الانتخابات السابقة يجب الاستفادة منها.



وعلق: سوف أكون خلف جبهة الإصلاح في أي قرار يتوافقون عليه، سواء بدعمي أو أحد آخر ممن ترى فيه الجبهة الأفضل، إلا أنه حال التوافق على دعمي فلن أقبل ترشيح أحد آخر، سواء من الجبهة أو أى من التكتلات في النقابة، لضمان توجيه أصوات المحامين إلى خيارات محدودة دون تفتيت.



وأكد أن سامح عاشور، نقيب المحامين الحالي، يسوِّق نجاحا زائفا في الخدمات العلاجية المقدمة للمحامين، خاصة مع تكفل الأعضاء بغالبية قيمة العلاج على عكس السابق، وكذلك الحديث عن زيادة المعاشات إلى 3 آلاف جنيه، ليس صحيحا، حيث يتطلب ممارسة 40 عاما للحصول على هذا المعاش.