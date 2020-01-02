نصائح «جيل بكرة بيكبر بصحة» للتغذية السليمة فى الامتحانات

أعلنت مبادرة "جيل بكرة بيكبر بصحة" إحدى مبادرات حملة "100 مليون صحة" للتوعية بأسلوب الحياة الصحيح، سبل التغذية السليمة للأطفال في فترة الامتحانات التي تساعدهم على التركيز في التحصيل الدراسي.



وشددت المبادرة على ضرورة الابتعاد عن الدهون والسكريات والحلويات، وتناول أكثر من 7 أكواب مياه في اليوم، بالإضافة إلى تناول العسل مع قطرات من الليمون قبل الفطار.



وأشارت إلى تناول الفواكه على مدار اليوم، لأنها تقوى الذاكرة، ونصحت بتناول وجبة خفيفة على العشاء، ومنها قطعة خبز وجبنة مع طبق السلطة وكوب لبن دافئ.



وأكدت المبادرة، ضرورة الابتعاد عن القلق خلال فترة والتى تؤدي إلى التوتر بشكل كبير لدى أغلبية الطلاب، واتباع طرق بسيطة تساعد في التخلص من الإرهاق والقلق الذي يصاحب الطلاب، خصوصا في فترة المراجعة.