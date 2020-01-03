سداد أكثر من ربع تريليون جنيه «ديون» خلال 3 أشهر

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر سددت أكثر من ربع تريليون جنيه من ديونها الخارجية والمحلية خلال أول 3 أشهر فقط في 2019، حيث بلغت قيمة الديون المسددة 250.2 مليار جنيه، مقابل 159.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.



ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن إجمالي أقساط الديون المسددة بلغت 111.7 مليار جنيه خلال أول 3 أشهر من العام 2019-2020 مقابل 50.2 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، كما ارتفع إجمالي فوائد الدين المسددة من 109.5 مليار جنيه لـ 138.5 مليار جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها.



واستحوذت الديون المحلية على النصيب الأكبر من الديون المسددة، بقيمة 226.4 مليار جنيه خلال أول 3 أشهر من العام الحالي 2019-2020، منها 124.1 مليار جنيه فوائد الدين الداخلي و102.3 مليار جنيه أقساط الدين الداخلي خلال الفترة ذاتها من العام.



بينما بلغت قيمة القروض الخارجية التي سددتها الحكومة خلال أول 3 أشهر من موازنة العام الحالي 23.8 مليار جنيه، منهم 14.4 مليار جنيه فوائد ديون خارجية و9.4 مليار جنيه أقساط ديون خارجية خلال الفترة نفسها من العام.