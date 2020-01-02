«مشادات».. تفاصيل جلسة البرلمان التركى لإرسال قوات إلى ليبيا

وقعت مشادة كلامية، اليوم الخميس، في البرلمان التركي، أثناء التصويت على مقترح إرسال قوات تركية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق، وكانت المشادة بين النائب أوزجور أوزيل، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، خلال الجلسة المنعقدة.



وقال أوزل، إن اجتماع المجلس الطارئ يعد انتهاكًا لمبادئ الدستور، ليرد عليه شنطوب: "أنا لم أدع المجلس للاجتماع، بل دعوت الجمعية العمومية"، وفقًا لصحيفة "برجون" التركية.



وحسب الصحيفة طلب أوزجور الكلمة مرة أخرى ليرد على رئيس المجلس، وقال له: "سيدي الرئيس من أين تستمد شرعيتك في الجلوس هناك؟ لقد انتخبتك الجمعية العمومية فكيف يتم تعليق قرار للجمعية العمومية من قبل شخص تم انتخابه عن طريق الجمعية العمومية، فكان عليك أن تتحدث مع الأحزاب السياسية واحدا تلو الآخر".



يأتي ذلك وسط رفض أحزاب المعارضة التركية إرسال مرتزقة وقوات تركيا إلى الأراضي الليبية، خلال جلسة البرلمان التركي الطارئة المنعقدة حاليًا، ومن صوتوا بـ"لا" هم حزب الشعب الجمهوري، وحزب الشعوب الديمقراطي، والحزب الديمقراطي، وحزب المناطق الديمقراطي، وحزب العمال التركي، والحزب الصالح، وحزب الخير.