إحباط هجمات إرهابية على ريف إدلب بسوريا

أحبطت وحدات الجيش السوري العاملة في الريف المحرر بمنطقة معرة النعمان هجومًا لمجموعات إرهابية على النقاط العسكرية في بلدتي التح وجرجناز بريف إدلب الجنوبي الشرقي.



وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن مجموعات إرهابية استغلت الأحوال الجوية والضباب لشن هجوم بأعداد كبيرة على نقاط عسكرية في محيط بلدتي جرجناز) والتح اللتين طهرهما الجيش من الإرهابيين الأسبوع الماضي.



حيث تصدت لها وحدات الجيش العاملة في المنطقة، ودارت اشتباكات عنيفة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والمصابين بين صفوف الإرهابيين، وتدمير عربتين مفخختين وعشرات الآليات ومنصات إطلاق صواريخ ومدافع متنوعة استخدمتها المجموعات الإرهابية في هجومها.



وأشارت "سانا" إلى أن وحدات الجيش نفذت ضربات مدفعية وصاروخية على محاور وخطوط إمداد الإرهابيين من اتجاه معرة النعمان وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد.