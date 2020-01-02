ميرهان حسين تستأنف تصوير «ختم النمر» الأسبوع المقبل

تستأنف الفنانة ميرهان حسين تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "ختم النمر" الأسبوع المقبل، بعدما حصل فريق العمل على إجازة بمناسبة حلول العام الجديد.



وانتهت "ميرهان" مما يقرب من تصوير أسبوعين في مدينة أسوان خلال الفترة الماضية، برفقة الفنان أحمد صلاح حسني، ومن المقرر استئناف التصوير فى العديد من الديكورات.



"ختم النمر" يعد البطولة الأولى لأحمد صلاح حسنى فى الدراما التليفزيونية، ويشارك في بطولته عفاف شعيب، إسلام جمال، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تأليف محمد عبدالمعطى، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج سينرجى.



من ناحية أخرى، شاركت ميرهان حسين مؤخرًا فى الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" للمؤلف عمرو محمود ياسين، والذى تم عرضه على قناة ON E، حيث قامت ببطولة حكاية "اكدب عليا شوية" مع مراد مكرم.