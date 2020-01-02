مناقشة حماية الملكية الفكرية فى نقابة كتاب مصر.. الأحد

تنظم النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الدكتور علاء عبد الهادى، بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، ندوة حول "حماية حقوق الملكية الفكرية ومناقشة القضايا المتعلقة مع اتحاد الكتاب"، يوم الأحد 5 يناير، فى الساعة السادسة مساء، بمقر الاتحاد بالزمالك.



تأتى الندوة بعنوان "العلاقة بين الناشر والمؤلف الجوانب القانونية"، وبحضور الدكتور علاء عب الهادى، رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، وسعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، والدكتور أحمد إبراهيم، رئيس لجنة الملكية الفكرية، وأحمد علي حسن، عضو لجنة الملكية الفكرية باتحاد الناشرين العرب، ونوال مهنا، عضو مجلس الإدارة.



