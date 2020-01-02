الإسماعيلية تعلن آخر موعد للتقديم فى مسابقة التميز الحكومى

أعلن أحمد اليماني المتحدث الرسمي باسم محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، أن آخر موعد للتقدم لمسابقة التميز الحكومي هو آخر يناير الجاري.



وقالت المحافظة إنه حرصًا من القيادة السياسية على الارتقاء بمستوى الجهاز الإداري للدولة، وبناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الموقع الإلكترونى www.agagward.com لإتاحة الفرصة لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة للتقدم فى جائزة التميز الحكومى العربى تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.



وأضاف "اليماني"، أنه على من يرغب فى التقدم لهذه الجائزة التسجيل على الموقع المشار إليه مباشرة علمًا بأن آخر موعد للتسجيل هو 31-1-2020.



وكانت أعلنت المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، إطلاق جائزة التميز الحكومى العربى 2019.



وتعتبر الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم العربى، لتكون الأكبر عربيًا في مجال التطوير والتحسين والتميّز الإدارى فى المنطقة العربية، وتهدف الجائزة إلى إحداث حراك عربى جديد في مجال الإدارة يطبق أفضل الممارسات العالمية في مجال تميّز الأداء الحكومى.



وتسلط الجائزة على التجارب الإدارية الناجحة فى المنطقة العربية، ويكرّم الكفاءات الحكومية العربية، ويخلق فكرًا قياديًا إيجابيًا لدى القطاعات الحكومية لتبنّى التميّز المؤسسي وتجديد العمليات والنظم القائمة باستخدام التقنيات الذكية، لتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية المستقبلية.



يذكر أن محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، أكد أن مصر صاحبة أقدم تجربة إدارية في العالم، مشيرًا إلى أن المنطقة العربية شهدت حضارات عظيمة عندما كانت لديها إدارات جيدة.



وقال القرقاوي- في كلمة خلال حفل إطلاق جائزة التميز الحكومي العربي التي أطلقتها دولة الإمارات بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية اليوم بمقر الجامعة العربية - إن هذه الجائزة تهدف إلى تحفيز الإبداع والتطوير في الإدارة الحكومية العربية.