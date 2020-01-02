معرض «الزقاق» بمتحف الفن الحديث.. الأربعاء

يفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض "الزقاق" للفنان حربي حسان، يوم الأربعاء الموافق 8 يناير، في تمام السابعة مساءً، بقاعة الباب سليم بمتحف الفن المصري الحديث، دار الأوبرا المصرية.



يستمر المعرض حتى 18 يناير الجاري، ويستقبل الزوار يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا، ومن الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءُ، عدا يوم الجمعة.



الفنان حربي حسان من مواليد الفيوم عام 1957، شارك في عدد من المعارض، منها: المعرض الفطري الأول 2002، معرض القطع الصغيرة 2003، معرض أجندة بمكتبة الإسكندرية، وصالونات الفيوم الأول للفنون التشكيلية بقصر ثقافة الفيوم، نال جائزة النحت بصالون الفيوم الأول، كما نال منحة التفرغ من وزارة الثقافة لعام 2017- 2018.