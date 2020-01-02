له أغنية من 3 كلمات.. تميم يونس صاحب «سالمونيلا»

قدم المطرب الشاب تميم يونس، أمس الأربعاء، أغنيته الجديدة "سالمونيلا" التي استطاع أن يتصدر بها محركات بحث "تويتر" بعد ساعات من طرحها لتحظى بشعبية كبيرة ورواج عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.



"سالمونيلا" من غناء وكلمات وإخراج تميم يونس، وتوزيع محمد زهير، بالاشتراك مع محمد الفرا، وشهدت الأغنية ظهور الفنان محمود العسيلي داخل الكليب.



وتميم يونس هو مطرب شاب من مواليد مدينة القاهرة، درس في كلية الفنون الجميلة، ومن أبرز محطاته في المجال الإعلامي عمله مخرجا لبرنامج "لايف من الدوبلكس" مع "أبلة فاهيتا"، وعرفه جمهور التواصل الاجتماعي من خلال برنامج عبر موقع YouTube بعنوان "رسيني".



في أغسطس 2018، طرح أغنيته "إنتي أي كلام"، وحققت الأغنية ملايين المشاهدات على الرغم من أنها مكونة من 3 كلمات فقط.