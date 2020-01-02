«اصحى بدري».. 4 خطوات للتخلص من اكتئاب الشتاء

في بعض الأحيان ينتاب المرء حالة مزاجية سيئة خلال فصل الشتاء، تجعله فاقدا الرغبة في الاختلاط بالآخرين ومنزويًا في ركن بعيد؛ ما يعزز لديه احتمالية الإصابة بالاكتئاب.



مجلة "فرويندين" الألمانية قدمت بعض النصائح للمساعدة في التغلب على هذه الحالة، منها:



- ممارسة الرياضة

من الصعب الاستيقاظ لممارسة الرياضة مبكرًا خلال فصل الشتاء، خاصة إذا كانت في الهواء الطلق، لكن الأمر يستحق هذا العناء.



تسهم ممارسة الرياضة في التقليل من التوتر وتساعد الجسم على إفراز هرمونات السعادة التي ترفع من الحالة المزاجية بشكل ملحوظ، ويتم تعزيز هذا التأثير عند ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، بسبب الحصول على الكثير من الأكسجين النقي.



- مقابلة الأصدقاء

يميل الأشخاص ذوو الحالة المزاجية السيئة إلى الانعزال في المنزل والبعد عن الاختلاط، لذلك نصحت المجلة الألمانية بمقابلة الأصدقاء والمعارف وكل من يشعر معه الشخص بالراحة والسعادة.



- تجريب أشياء جديدة

إن البدء في تجارب جديدة يمنح المرء الشعور بالمتعة، لذلك ينبغي تجريب الأمور الجديدة والاستمتاع بالمعايشات المختلفة.



- الاستيقاظ مبكرًا

رغم صعوبة الاستيقاظ والابتعاد عن السرير في الصباح، فإن النوم لفترات طويلة يزيد من خطر الاكتئاب، وفقًا لما أكدته دراسة لمجلة "سليب".



ونصحت المجلة الألمانية بضرورة الالتزام بفترات نوم منتظمة؛ ليتمكن المرء من الاستيقاظ مبكرا في الصباح بصورة أسهل.